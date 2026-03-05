Рынок акций Казахстана резко вырос в январе

«Капитализация рынка акций на 1 февраля 2026 года составила 43,9 трлн тенге, увеличившись за январь 2026 года на 12,6% в основном за счет роста цен акций, входящих в представительский список Индекса KASE», — сообщили в Агентстве Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка.