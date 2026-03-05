Ричмонд
Прибыль предприятий Прикамья снизилась почти на 4% по сравнению с 2024 годом

За январь-декабрь 2025 года предприятиями Пермского края получен положительный сальдированный финансовый результат в сумме 338,6 млрд руб., что на 3,9% ниже уровня аналогичного периода предыдущего года. Об этом сообщает Пермьстат.

В целом по краю 75,8% обследованных предприятий завершили отчетный период с прибылью. Ее объем в сумме 377,9 млрд руб. на 12% ниже показателя января-декабря 2024 года. Убыток нерентабельных компаний снизился на 49% и составил 39,2 млрд руб.