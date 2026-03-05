Нижегородской области могут списать 22 млрд рублей госдолга в 2026 году

Нижегородская область рассчитывает списать 22 миллиарда рублей государственного долга в 2026 году. Как пишет «НТА-Приволжье» со ссылкой на региональное министерство финансов, речь идет о бюджетных кредитах, которые высвобождаются под фактические расходы казны.
Всего регион может претендовать на списание 46,5 миллиарда рублей. Из них в 2025 году область уже получила 3,5 млрд — это долги, которые закрыли под расходы 2024-го. Чтобы получить следующие суммы, в правительстве должны подтвердить расходы за 2025 год, включая траты на поддержку участников СВО.
Оставшиеся 20,7 млрд рублей из лимита будут списывать постепенно до 2029 года. Эти деньги пойдут на реализацию мероприятий в сфере жилищно-коммунального хозяйства.
При этом общий госдолг Нижегородской области на начало марта 2026 года составляет 224,5 млрд рублей. Только за февраль он вырос на восемь миллиардов, главным образом за счет привлечения бюджетного кредита.
Напомним, по 380,5 тысячи рублей в среднем должны банкам жители Нижегородской области к началу 2026 года. Только за последние двенадцать месяцев кредитная нагрузка на каждого нижегородца выросла на 11,4 тысячи рублей.