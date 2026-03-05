Нижегородской области могут списать 22 млрд рублей госдолга в 2026 году

Всего регион может претендовать на списание 46,5 миллиарда рублей. Из них в 2025 году область уже получила 3,5 млрд — это долги, которые закрыли под расходы 2024-го. Чтобы получить следующие суммы, в правительстве должны подтвердить расходы за 2025 год, включая траты на поддержку участников СВО.