Путин поручил ограничить проезд по тротуарам для курьеров на электровелосипедах

Владимир Путин поручил Минтрансу и МВД ограничить проезд курьеров на электровелосипедах по тротуарам российских городов. Предложения на этот счет должны быть готовы к 1 июля 2026 года. На заседании совета по правам человека в декабре президент поделился, что сам ездит за рулем по Москве, и заявил, что курьеры на электровелосипедах и самокатах опасны для граждан.