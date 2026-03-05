Новый завод по производству бытовой техники открылся в Минске

Новое белорусско-китайское высокотехнологичное производство духовых шкафов заработало на базе холдинга «Горизонт», сообщает БелТА.
В ближайшей перспективе здесь будет выпускаться до 600 тысяч изделий в год, что покроет нужды не только белорусского рынка, но и рынка ЕАЭС.
Особенность нового предприятия — высокая автоматизация всех процессов, в результате которой сводится к минимуму участие человека. Это касается и формовки деталей, и нанесения покрытия, и контроля качества на выходе.
В духовых шкафах будут использованы инновационные нагревательные элементы, которые позволят нагревать до нужной температуры очень быстро.
В перспективе предприятие планирует создать духовые шкафы нового поколения, способные анализировать продукт и автоматически адаптировать режим работы. Искусственный интеллект будет распознавать тип блюда, оценивать его объем и характеристики и потом подбирать оптимальные параметры готовки.