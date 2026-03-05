Начался ремонт трассы между Ялтой и Севастополем

«Стартовало обновление 8-километрового участка дороги Ялта — Севастополь. Сейчас на участке ремонта подрядная организация проводит фрезерование изношенного асфальтобетонного покрытия», — сказано в сообщении.
После дорожники уложат выравнивающие и финишные слои нового покрытия, укрепят обочины, нанесут горизонтальную разметку, установят элементы безопасности, необходимые в условиях горной местности, добавили в ведомстве.
Работы идут в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни».
В феврале глава Крыма Сергей Аксенов подписал распоряжение об определении единственного подрядчика по госконтракту на ремонт этой дороги. Стоимость работ — 875 миллионов 173 тысячи рублей. Завершить работы на участке планируется до конца 2026 года.
Ранее депутат Государственной Думы РФ, член комитета по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Леонид Бабашов сообщил, что в 2026 году на строительство, ремонт и реконструкцию дорог в Крыму предусмотрено 62 млрд рублей.