База отдыха под Логойском продана почти за $500 000 меньше, чем за минуту

База отдыха «Чмелевка» в Логойском районе стала самым дорогим объектом с начала 2026 года, проданным на электронной торговой площадке Белорусской универсальной товарной биржи.
Комплекс зданий выставлялся на аукцион с января 2025 года, и, наконец 5 марта 2026 с восьмой попытки и со сниженной на 80% начальной ценой, обрел нового хозяина.
Единственному участнику лот достался за 1 394 040,45 рублей (менее полмиллиона долларов).
Покупатель получил в собственность более 1 тысячи квадратных метров построек и земельный участок в 1 гектар в аренду на 20 лет. Комплекс состоит из двухэтажного здания базы отдыха, двухэтажного гостевого домика, бани, котельной, водонапортной башни и двух артезианских скважин.
База построена в 1984 голу, но здания достаточно новые, они были построены либо реконструированы десять лет назад. Недалеко два водоема, места эти грибные и ягодные.
