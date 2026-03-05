В Башкирии построят комплекс по переработке форели за 48 миллионов рублей

В Салаватском районе Башкирии появится новая форелевая ферма. Инвестиционный проект предпринимателя Эдуарда Шарафутдинова признан приоритетным. Это позволит бизнесмену рассчитывать на господдержку. Объем вложений составит 48 миллионов рублей, под производство отвели участок площадью 10 гектаров. Проект реализуют при содействии Минэкономразвития республики и местной администрации.
На ферме планируют построить современный комплекс по переработке и хранению форели. Благодаря этому рыбу будут обрабатывать прямо на месте, без лишних транспортных расходов. Продукция сохранит свежесть и будет соответствовать премиальному качеству.
Строительство разобьют на два этапа. К 2028 году в районе появятся цех по переработке и хранению форели, а также комплекс для инкубирования, подращивания и передержки лососевых. Общая площадь застройки составит 1900 квадратных метров. Проект включает подведение коммуникаций, покупку и монтаж модульных цехов для переработки рыбы, икры, а также оборудования для заморозки и охлаждения.