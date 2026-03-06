Ольга Котюргина вновь возглавила «Комбинат специальных услуг» в Омске

Стоит отметить, что Котюргина не первый раз становится главой комбината. До этого она занимала эту должность с декабря 2020 по июль 2022 года (в том числе первые два месяца как исполняющая обязанности), затем после ухода её коллег с должности занимала пост и.о. руководителя учреждения в течение 6 дней в 2023 году и двух месяцев в 2024 году. Наконец, в четвёртый раз на должность руководителя организации Котюргина пришла 19 сентября 2025 года, но только в марте этого года стала полноправным директором комбината.