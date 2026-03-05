Около 10 тысяч машин для российского рынка застряли в портах Ирана

С момента обострения ситуации в регионе продавцы потеряли связь с Исламской Республикой и не могут получить данные о сохранности грузов. В портах зависли не только массовые японские и корейские модели, включая крупную партию Mitsubishi, но и партии премиальной техники. Также источники канала уточняют, что в Катаре и Омане скопилось около сотни люксовых седанов и внедорожников BMW, Mercedes, Audi, Infiniti и Toyota.