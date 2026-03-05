НАС предложил ввести маркировку для несовместимых с вождением препаратов

Национальный автомобильный союз (НАС) в письме на имя главы Минздрава РФ Михаила Мурашко предложил маркировать лекарства, после употребления которых запрещено управлять автомобилем. Об этом пишет ТАСС.
«Национальный автомобильный союз полагает, что на коробке, этикетке, блистере необходимо нанести соответствующую информацию о том, что вождение транспортного средства и применение данного лекарственного препарата несовместимы», — говорится в инициативе.
В обращении напомнили, что в Госдуме рассматривается проект закона, который может ввести ответственность за управление машиной водителем, находящимся в состоянии опьянения после приема отдельных лекарств. Это будет наказываться штрафом в 45 тысяч рублей и лишением прав до двух лет.
В НАС отметили, что в случае принятия такого закона тысячи водителей рискуют лишиться водительского удостоверения, так как попросту не узнают о внесении применяемого ими лекарства в запретительный перечень.
Как писал сайт KP.RU, в июле 2022 года Госавтоинспекция РФ вновь призвала Минздрав РФ составить список лекарств, после приема которых нельзя садиться за руль. Как подчеркнул глава УГИБДД по Москве Александр Быков, хотя бы на упаковке давайте нарисуем красный круг, машинку и перечеркнем ее, чтобы люди, покупая лекарства, понимали.
В свою очередь фармацевты заметили, что автомобилистам ничего не мешает при назначении лекарств интересоваться у лечащего врача, можно ли управлять машиной после его употребления. Кроме того, в инструкции к лекарствам всегда пишут о запрете на вождение машины.