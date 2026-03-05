В АТОР назвали Турцию и Египет безопасными странами для отдыха россиян

МОСКВА, 5 марта. /ТАСС/. Турция и Египет по состоянию на текущий момент являются безопасными направлениями для отдыха российских туристов, сообщила в интервью ТАСС исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.
«Опасность или безопасность того или иного направления у нас оценивает МИД и вслед за ним министерство экономического развития. Также такие оценки может производить Роспотребнадзор. Никаких рекомендаций даже с формулировками “с осторожностью принимать решения о поездке”, “соблюдать определенные меры безопасности, находясь на территории Турции или Египта” наши ведомства не выпускали. Соответственно, по данным на 5 марта, и Турция, и Египет признаны безопасными направлениями», — сказала она.
Эксперт отметила, что в условиях кризиса на Ближнем Востоке большинство туристов, планировавших отдых в этих странах, выбирают не отмену туров, а их перебронирование на другие направления.
«В качестве альтернативных направлений чаще всего выбирают Египет, и уже по этому мы видим, что туристы не воспринимают Египет как опасную дестинацию. Выбирают регионы Юго-Восточной Азии, это может быть Таиланд или Вьетнам. Они по цене были сопоставимы с премиальными эмиратами, Катаром, например. Выбирают Турцию. Такое тоже есть несмотря на то, что был зафиксирован некий инцидент», — рассказала Ломидзе.