В АТОР назвали Турцию и Египет безопасными странами для отдыха россиян

«В качестве альтернативных направлений чаще всего выбирают Египет, и уже по этому мы видим, что туристы не воспринимают Египет как опасную дестинацию. Выбирают регионы Юго-Восточной Азии, это может быть Таиланд или Вьетнам. Они по цене были сопоставимы с премиальными эмиратами, Катаром, например. Выбирают Турцию. Такое тоже есть несмотря на то, что был зафиксирован некий инцидент», — рассказала Ломидзе.