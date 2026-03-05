РБК: ФАС назвала размещение рекламы в Telegram нарушением закона

МОСКВА, 5 марта. /ТАСС/. Размещение рекламы в Telegram является нарушением законодательства из-за принимаемых к мессенджеру мер по ограничению доступа. Об этом пишет РБК со ссылкой на ФАС РФ.
«В связи с принятием мер по ограничению доступа к мессенджеру “Телеграм” ФАС России усматривает в размещении рекламных интеграций на этой площадке признаки нарушения рекламного законодательства, ответственность за которое несут как рекламодатель, так и рекламораспространитель», — говорится в сообщении службы.
В ФАС также рекомендовали участникам рынка провести анализ контента, размещаемого на информационных ресурсах, доступ к которым ограничен. «В настоящее время при наличии оснований ведомство принимает предусмотренные законодательством меры реагирования», — указали в службе.
В Роскомнадзоре 10 февраля 2026 года сообщили, что Telegram по-прежнему не исполняет требования российского законодательства, в связи с чем работа по его ограничению будет продолжена. В августе 2025 года Роскомнадзор ограничил звонки через мессенджер. По версии ведомства, Telegram использовался для обмана, вымогательства денег и киберпреступлений.
11 февраля ТАСС со ссылкой на источник сообщал, что решение Таганского суда Москвы о блокировке мессенджера Telegram от 2018 года до сих пор не отменено.