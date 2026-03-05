Венесуэла заключила соглашение с нефтегазовой компанией Shell

Соглашение было подписано на фоне переговоров с находящимся в Венесуэле с рабочим визитом министром внутренних дел США Дугласом Бергамом. Его сопровождают представители более 20 частных компаний для рассмотрения возможностей сотрудничества и инвестиций в проекты горнодобывающей промышленности.
26 февраля Родригес провела рабочую встречу в Каракасе с представителями Shell в целях расширения сотрудничества и оценки совместных газовых проектов. На встрече были рассмотрены перспективы разработки газовых месторождений, а также планы развития энергетической промышленности Венесуэлы.
