Венгрия предложила Украине возобновить поставки нефти из РФ в течение трех дней

Нефть из России не поступает по трубопроводу «Дружба» с 27 января. В связи с этим Венгрия и Словакия обратились к Хорватии с просьбой разрешить транзит российского сырья по Адриатическому трубопроводу. Предполагается, оно будет доставляться в хорватский порт Омишаль морским путем. Правительство Венгрии решило также предоставить компании MOL для ее НПЗ 250 тыс. тонн нефти из государственных стратегических резервов. Этих запасов хватит на три месяца.