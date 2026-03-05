Венгрия предложила Украине возобновить поставки нефти из РФ в течение трех дней

БУДАПЕШТ, 5 марта. /ТАСС/. Венгерское правительство предложило Украине в течение трех дней либо восстановить транзит российской нефти, либо допустить в страну группу инспекторов для осмотра трубопровода «Дружба». Об этом сообщил госсекретарь Министерства энергетики Венгрии Габор Цепек, возглавивший по поручению премьер-министра Виктора Орбана комиссию по определению состояния «Дружбы».
«Сегодня была сформирована группа экспертов по изучению фактов, связанных с нефтепроводом. Почему это необходимо? Потому что речь идет об основном маршруте энергоснабжения Венгрии, по которому в страну поступает 5 млн тонн нефти в год», — сказал Цепек в видеообращении, опубликованном правительством в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).
«Поэтому я направил письмо заместителю премьер-министра Украины с просьбой в течение трех рабочих дней либо восстановить нефтепровод, либо обеспечить нам возможность осмотреть место происшествия и провести экспертизу на подстанции в Бродах», — заявил госсекретарь. Он подчеркнул, что Киев должен согласиться с этим в соответствии со своими обязательствами перед Евросоюзом.
Ранее украинские власти утверждали, что подстанция в Бродах была повреждена в результате удара, однако, по венгерским данным, она давно восстановлена, и украинское руководство блокирует нефтепровод исключительно по политическим причинам. Будапешт считает, что Киев пытается подорвать позиции венгерского правительства в преддверии парламентских выборов, назначенных на 12 апреля. Неслучайно Владимир Зеленский сейчас утверждает, будто на ремонт инфраструктуры «Дружбы» может уйти до полутора месяцев.
Правительство Венгрии предупредило, что до тех пор, пока нефтепровод не будет открыт, оно будет блокировать любые решения Евросоюза в пользу Украины. В качестве ответных мер Венгрия уже прекратила поставки дизельного топлива в соседнюю страну и остановила выделение ей «военного кредита» ЕС на €90 млрд.
Нефть из России не поступает по трубопроводу «Дружба» с 27 января. В связи с этим Венгрия и Словакия обратились к Хорватии с просьбой разрешить транзит российского сырья по Адриатическому трубопроводу. Предполагается, оно будет доставляться в хорватский порт Омишаль морским путем. Правительство Венгрии решило также предоставить компании MOL для ее НПЗ 250 тыс. тонн нефти из государственных стратегических резервов. Этих запасов хватит на три месяца.