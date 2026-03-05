Ричмонд
Reuters: США не будут продавать нефть из резерва для борьбы с ростом цен

По свидетельству источников агентства, такую возможность рассматривают несколько представителей американской администрации, но лидер Соединенных Штатов Дональд Трамп «исключил ее».

ВАШИНГТОН, 5 марта. /ТАСС/. США не намерены продавать нефть из стратегического резерва для снижения ее стоимости на мировых рынках в связи с проведением военной операции против Ирана. Такую позицию изложил президент страны Дональд Трамп в интервью агентству Reuters.

Как информирует агентство, Трамп заявил, что не намерен высвобождать нефть из стратегических резервов с целью ее продажи. По свидетельству источников Reuters, такую возможность рассматривают несколько представителей американской администрации, но американский лидер «исключил ее».

Газета Financial Times ранее сообщила, что конфликт в Иране может привести к росту цен на нефть до $80−100 за баррель.

Американский стратегический нефтяной запас был создан по решению Конгресса США в 1975 году после мирового энергетического кризиса на случай новых ЧП. Сейчас в четырех хранилищах в соляных пластах в штатах Луизиана и Техас содержится около 415 млн баррелей нефти. Общая разрешенная емкость хранилищ установлена в настоящее время на отметке 714 млн баррелей. Американский нефтяной резерв — крупнейший в мире из принадлежащих правительствам.

28 февраля США и Израиль начали военную операцию против Ирана. Под удары попали крупнейшие иранские города, в том числе Тегеран. В Белом доме обосновали атаку ракетной и ядерной угрозами, якобы исходящими от Тегерана. Корпус стражей исламской революции заявил о масштабной ответной операции, атаковав объекты в Израиле. Ударам также подверглись объекты США в Бахрейне, Иордании, Катаре, Кувейте, ОАЭ и Саудовской Аравии. В результате ударов по Ирану погибли верховный лидер аятолла Али Хаменеи и некоторые другие ключевые фигуры руководства исламской республики.

