Reuters: США не будут продавать нефть из резерва для борьбы с ростом цен

Американский стратегический нефтяной запас был создан по решению Конгресса США в 1975 году после мирового энергетического кризиса на случай новых ЧП. Сейчас в четырех хранилищах в соляных пластах в штатах Луизиана и Техас содержится около 415 млн баррелей нефти. Общая разрешенная емкость хранилищ установлена в настоящее время на отметке 714 млн баррелей. Американский нефтяной резерв — крупнейший в мире из принадлежащих правительствам.