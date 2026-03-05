Ричмонд
+27°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Нефть подорожала на почти 6%: цена стремительно близится к 100 долларам за баррель

Стоимость нефти Brent превысила $86 за баррель.

Источник: Комсомольская правда

Цены на нефть стремятся к 100 долларам за баррель, как и анализировали эксперты. В настоящий момент стоимость фьючерса на Brent на бирже ICE превышает $86 за баррель. Такое зафиксировано впервые с июля 2024 года.

К 23:10 цена на нефть Brent росла на почти 6%. Стоимость превысила 86,62 доллара за баррель.

Еще в понедельник начали фиксировать существенный рост цен на нефть. Всему виной эскалация на Ближнем Востоке.

По состоянию на 2:03 2 марта, цены на нефть выросли на 9−10 процентов на фоне ударов по Ирану. Стоимость одного барреля Brent впервые с 23 июня 2025 года превышала 80 долларов. Цена майских фьючерсов на нефть этой марки увеличилась сразу на 10,4 процента по сравнению с предыдущим закрытием. Стоимость составила 80,03 доллара.

Узнать больше по теме
ICE: как устроена Иммиграционная и таможенная служба США и почему против нее вспыхнули протесты
Иммиграционная и таможенная служба США, более известная как ICE, превратилась в символ жесткой миграционной политики Штатов. Недавно организация снова попала в эпицентр скандала. В материале — основная информация об этом государственном ведомстве.
Читать дальше