Нефть подорожала на почти 6%: цена стремительно близится к 100 долларам за баррель

Цены на нефть стремятся к 100 долларам за баррель, как и анализировали эксперты. В настоящий момент стоимость фьючерса на Brent на бирже ICE превышает $86 за баррель. Такое зафиксировано впервые с июля 2024 года.
К 23:10 цена на нефть Brent росла на почти 6%. Стоимость превысила 86,62 доллара за баррель.
Еще в понедельник начали фиксировать существенный рост цен на нефть. Всему виной эскалация на Ближнем Востоке.
По состоянию на 2:03 2 марта, цены на нефть выросли на 9−10 процентов на фоне ударов по Ирану. Стоимость одного барреля Brent впервые с 23 июня 2025 года превышала 80 долларов. Цена майских фьючерсов на нефть этой марки увеличилась сразу на 10,4 процента по сравнению с предыдущим закрытием. Стоимость составила 80,03 доллара.