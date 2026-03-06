Ричмонд
Нацбанк резко увеличил курс доллара и курс евро на 6 марта перед выходными

Нацбанк Беларуси поднял курс доллара и курс евро и опустил курс российского рубля на 6 марта, пятницу.

Источник: Комсомольская правда

Национальный банк изменил валютные курсы на 6 марта, пятницу. В частности, перед выходными курс доллара и курс евро заметно выросли, а курс российского рубля стал ленче в валютной корзине.

Официальные курсы белорусского рубля по отношению к иностранным валютам Нацбанк устанавливает ежедневно. В том числе курсы доллара, евро и российского рубля, операции с которыми чаще всего совершают белорусы в банках.

В частности, на пятницу, 6 марта, Национальным банком определены такие курсы валют: 1 доллар США равен 2,9013 белорусского рубля, 1 евро — 3,3722 белорусского рубля, 100 российских рублей — 3,7365 белорусского рубля.

В соотношении с курсами валют, установленными на четверг, 5 марта, курс доллара стал выше, курс евро тоже заметно подрос, а курс российского рубля стал ниже. Заметнее в сторону увеличения изменился курс европейской валюты.

В денежном выражении курс доллара вырос на 0,0122 белрубля, курс евро увеличился на 0,0184 белрубля и курс российского рубля снизился на 0,0093 белрубля.

Еще крупный банк сказал о возобновлении выплат по чекам Tax Free белорусам.

