Reuters: США планируют ввести дополнительные ограничения на экспорт чипов для ИИ

ВАШИНГТОН, 6 марта. /ТАСС/. Администрация США рассматривает возможность ввести дополнительные ограничения на экспорт американских чипов для технологий искусственного интеллекта. Об этом со ссылкой на оказавшийся в его распоряжении документ сообщило агентство Reuters.
По его данным, новый механизм предлагает разделить страны-импортеры такой продукции на четыре класса. При этом для закупок более 200 тыс. чипов покупателю необходимо будет осуществить капиталовложения в сферу безопасности США или американские дата-центры.