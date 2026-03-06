Ричмонд
+27°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Reuters: США планируют ввести дополнительные ограничения на экспорт чипов для ИИ

По информации агентства, для закупок более 200 тыс. чипов покупателю необходимо будет осуществить капиталовложения в американскую сферу безопасности.

ВАШИНГТОН, 6 марта. /ТАСС/. Администрация США рассматривает возможность ввести дополнительные ограничения на экспорт американских чипов для технологий искусственного интеллекта. Об этом со ссылкой на оказавшийся в его распоряжении документ сообщило агентство Reuters.

По его данным, новый механизм предлагает разделить страны-импортеры такой продукции на четыре класса. При этом для закупок более 200 тыс. чипов покупателю необходимо будет осуществить капиталовложения в сферу безопасности США или американские дата-центры.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше