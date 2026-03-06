Ричмонд
+27°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Цена нефти Brent превысила $86 за баррель впервые с 12 июля 2024 года

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent на лондонской бирже превысила $86 за баррель.

Источник: Аргументы и факты

Стоимость фьючерсов на нефть Brent с поставкой в мае 2026 года на площадке Intercontinental Exchange поднялась выше отметки $86 за баррель впервые с июля 2024 года. Это следует из данных биржевых торгов.

По состоянию на 23:03 мск цена Brent увеличилась почти на 6% и достигла примерно $86,16 за баррель. Спустя несколько минут темпы роста несколько снизились, и котировки скорректировались до около $85,6.

Одновременно дорожала и американская нефть West Texas Intermediate. Фьючерсы на этот сорт с поставкой в апреле 2026 года торговались примерно по $81,26 за баррель, демонстрируя рост почти на 9%.

Ранее в Ормузском проливе после предупреждения о запрете судоходства были уничтожены уже более десяти нефтяных танкеров.