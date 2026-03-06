Цена нефти Brent превысила $86 за баррель впервые с 12 июля 2024 года

Стоимость фьючерсов на нефть Brent с поставкой в мае 2026 года на площадке Intercontinental Exchange поднялась выше отметки $86 за баррель впервые с июля 2024 года. Это следует из данных биржевых торгов.
По состоянию на 23:03 мск цена Brent увеличилась почти на 6% и достигла примерно $86,16 за баррель. Спустя несколько минут темпы роста несколько снизились, и котировки скорректировались до около $85,6.
Одновременно дорожала и американская нефть West Texas Intermediate. Фьючерсы на этот сорт с поставкой в апреле 2026 года торговались примерно по $81,26 за баррель, демонстрируя рост почти на 9%.
Ранее в Ормузском проливе после предупреждения о запрете судоходства были уничтожены уже более десяти нефтяных танкеров.