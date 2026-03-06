WSJ: США попросят КНР сократить закупки российской нефти

Отмечается, что Бессент также намерен убедить китайских представителей отказаться от иранской нефти и предложить взамен увеличить нефтегазовые поставки из США. Источники газеты отмечают, что американский министр финансов также заинтересован в расширении поставок самолетов Boeing и сои и ослаблении экспортного контроля Пекина в отношении редкоземельных минералов.