WSJ: США попросят КНР сократить закупки российской нефти

Глава американского Минфина Скотт Бессент также намерен убедить китайских представителей отказаться от иранской нефти, пишет газета.

НЬЮ-ЙОРК, 6 марта. /ТАСС/. Глава Минфина США Скотт Бессент рассматривает включение в повестку дня на предстоящих переговорах с вице-премьером Госсовета КНР Хэ Лифэном вопроса о возможности сокращения Пекином закупок российской нефти, сообщила газета Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.

Отмечается, что Бессент также намерен убедить китайских представителей отказаться от иранской нефти и предложить взамен увеличить нефтегазовые поставки из США. Источники газеты отмечают, что американский министр финансов также заинтересован в расширении поставок самолетов Boeing и сои и ослаблении экспортного контроля Пекина в отношении редкоземельных минералов.

Американские переговорщики ожидают, что председатель КНР Си Цзиньпин на предстоящих переговорах с президентом США Дональдом Трампом может выдвинуть ответное требование, касающееся независимости Тайваня, уточняет WSJ.

Ранее представитель Белого дома сообщил агентству Reuters, что визит Трампа в Китай состоится 31 марта — 2 апреля.

