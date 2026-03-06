Институт Гайдара: доля ЕС в российском экспорте снизилась до 7,4% в 2025 году

По данным Евростата, которые приводятся в исследовании, в 2025 году поставки европейских товаров в РФ составили $34 млрд, что ниже на 2% по сравнению с показателем 2024 года. При этом рост отмечен по фармацевтической продукции — до $11 млрд (+19%), что подчеркивает сохранение зависимости российского рынка от европейских лекарств. «Рост также зафиксирован по поставкам оптических и медицинских приборов ($2,6 млрд, +12%), органической химии ($1,6 млрд, +12%), а также какао и продуктов его переработки ($1,1 млрд, +31%). Поставки парфюмерно-косметической продукции остались близкими к уровню предыдущего года ($2,1 млрд, +1%)», — сказано в сообщении.