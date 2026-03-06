В Перу приостановили экспорт газа из-за аварии

БУЭНОС-АЙРЕС, 6 марта. /ТАСС/. Правительство Перу приняло решение приостановить экспорт природного газа из-за аварии на газопроводе, приведшей к энергетическому кризису в стране. Об этом сообщило министерство энергетики и горнорудной промышленности страны.
«Газ не экспортируется совсем. Весь газ сохраняется для снабжения в течение 14 дней, которые потребуются для восстановления газопровода и возобновления его нормальной работы», — приводит ведомство на своей странице в X выдержки из выступления главы министерства Анхело Ломбарди в Конгрессе.
Авария на газопроводе в департаменте Куско произошла 1 марта. Из-за нарушения снабжения власти объявили чрезвычайную ситуации в сфере энергетики, были введены меры по обеспечению газом приоритетных потребителей.
Как говорится в отчете завода по сжижению природного газа Peru LNG за 2024 год, основными направлениями поставок СПГ были Республика Корея, Нидерланды, Китай и Япония. Всего на Перу приходится 1% мирового рынка СПГ.