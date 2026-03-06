В Перу приостановили экспорт газа из-за аварии

«Газ не экспортируется совсем. Весь газ сохраняется для снабжения в течение 14 дней, которые потребуются для восстановления газопровода и возобновления его нормальной работы», — приводит ведомство на своей странице в X выдержки из выступления главы министерства Анхело Ломбарди в Конгрессе.