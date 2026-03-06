В РФ введут минимальный почасовой размер оплаты труда: сколько он составит

В России разработали проект о внедрении в систему минимального почасового размера оплаты труда. Документ направлен в правительство РФ. Внедрение МРОЧ позволит рассчитать стоимость часа при учете общего времени работы человека в неделю. Об этом рассказал депутат Ярослав Нилов в интервью ТАСС.