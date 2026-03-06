В РФ введут минимальный почасовой размер оплаты труда: сколько он составит

В России разработали проект о внедрении в систему минимального почасового размера оплаты труда. Документ направлен в правительство РФ. Внедрение МРОЧ позволит рассчитать стоимость часа при учете общего времени работы человека в неделю. Об этом рассказал депутат Ярослав Нилов в интервью ТАСС.
Парламентарий считает, что нововведение также позволит дать объективную оценку труда человека на неполной занятости. Предложение активно обсуждают, добавил депутат. По данным экспертов, МРОЧ должен составлять порядка трех долларов (около 240 рублей).
«Нормы почасовой оплаты труда уже давно существуют во многих национальных правовых системах стран, находящихся на различных уровнях экономического развития», — сказано в проекте.
Некоторые россияне между тем стали получать от 400 тысяч рублей. Такие зарплаты в среднем фиксировали в финансовой отрасли и сфере нефтегазовой добычи в декабре. Финансисты получали порядка 458 тысяч, свидетельствуют данные статистики.