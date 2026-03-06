Ричмонд
АТОР: отдых в Турции и Египте почти не подорожал на фоне ближневосточного кризиса

Отельеры и туроператоры понимают, что возможное повышение цен оттолкнет туристов, сообщила Майя Ломидзе.

МОСКВА, 6 марта. /ТАСС/. Стоимость отдыха в Турции и Египте для россиян практически не выросла на фоне ближневосточного кризиса, повышение цен не превысило 2%. Об этом сообщила в интервью ТАСС исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.

«По состоянию на сейчас Египет и Турция практически не подорожали. Может быть, в районе 1,5−2%. Небольшое, “микро” повышение произошло. Туристы на него не отреагировали, то есть к оттоку это не привело», — сказала она.

Повышение цен на этих направлениях было бы логично на фоне роста спроса из-за ситуации на Ближнем Востоке, но отельеры и туроператоры понимают, что это оттолкнет туристов, отметила Ломидзе. «И в связи с общим немножко нервным восприятием какого-то потенциального путешествия, конечно, повышение цен было бы неправильной стратегией», — объяснила эксперт.

