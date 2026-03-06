В России с 2028 года начнет действовать ГОСТ на питьевую упакованную воду

МОСКВА, 6 марта. /ТАСС/. Росстандарт утвердил новый ГОСТ на питьевую упакованную воду, требования которого вступят в силу с 1 января 2028 года, сообщается на сайте ведомства.
Как сообщается в документе, соответствующий стандарт был разработан Союзом производителей соков, воды и напитков (Союзнапитки).
В ведомстве уточнили, что стандарт распространяется на упакованную питьевую воду, в том числе природную, предназначенную для питья или приготовления пищи, однако не распространяется на природную минеральную воду.
В технических требованиях к питьевой упакованной воде, в том числе указывается, что не допускается присутствие в питьевой воде видимых без использования оптических приборов и определяемых визуально включений, не свойственных воде, поверхностной пленки, взвесей. Однако допускается незначительный осадок, образующийся в процессе хранения, обусловленный наличием минеральных солей.
В требованиях к сырью указывается, что для производства питьевой воды для детского питания в качестве сырья используют столовую природную минеральную воду или природную питьевую воду. В то же время в соответствии с требованиями к упаковке, объем потребительской упаковки питьевой воды для детского питания, предназначенной для детей от 0 до 3 лет, не должен превышать 6 л.