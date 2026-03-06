В России с 2028 года начнет действовать ГОСТ на питьевую упакованную воду

В требованиях к сырью указывается, что для производства питьевой воды для детского питания в качестве сырья используют столовую природную минеральную воду или природную питьевую воду. В то же время в соответствии с требованиями к упаковке, объем потребительской упаковки питьевой воды для детского питания, предназначенной для детей от 0 до 3 лет, не должен превышать 6 л.