Энергетики Новосибирской области переходят на особый режим работы на 8 марта

В преддверии Международного женского дня энергетики региона усиливают меры безопасности и надежности электроснабжения. С 7 по 9 марта энергетики вновь вводят усиленный режим дежурства, чтобы праздничные дни прошли без перебоев с электроэнергией.
— На круглосуточное дежурство заступят более 100 человек. В распоряжении аварийных бригад будет порядка 40 единиц спецтехники. Для оперативного подключения социально значимых объектов и жилых домов в случае нештатных ситуаций подготовлены 18 резервных источников электроснабжения общей мощностью 3,74 МВт, — сообщают «Россети Новосибирск»..
Введен режим «технологической тишины»: все плановые ремонтные и строительные работы приостановлены, чтобы не создавать неудобств жителям.