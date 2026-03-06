Россияне назвали наиболее уместный подарок для коллег к 8 Марта

МОСКВА, 6 марта. /ТАСС/. Наиболее уместным и полезным подарком для коллег-женщин к Международному женскому дню для 53% россиян являются цветы, а для 50% — сертификаты на покупки. Об этом говорится в опросе сервиса «Работа.ру» и кошелька ЮMoney (материалы есть в распоряжении ТАСС).
По данным опроса, 29% респондентов считают угощения и сладости наиболее уместным подарком к 8 Марта для своих коллег женского пола. Сертификаты на процедуры или развлечения — 27%, парфюмерию — 14%. Книги и тематические сувениры указали по 12% человек. Аксессуары и украшения считают подходящими 9% респондентов, подписки на полезные сервисы — 6%, мыльные наборы — 5% участников, столько же выделили корпоративный мерч (5%). А алкоголь выбрали 4% опрошенных.
По данным аналитиков ЮMoney, в этом году в период с 24 февраля по 3 марта число покупок цветов и сопутствующих товаров выросло на 15% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, оборот в категории стал выше на 22%, средний чек увеличился на 7% и составил 6 128 рублей. Число покупок женских аксессуаров увеличилось вдвое, как и оборот, средний чек при этом снизился на 3% до 9 374 рублей. Число покупок печатных и аудиокниг выросло на 32%, оборот — на 24%, средний чек снизился на 6% и составил 213 рублей.
При этом большинство компаний поощряют своих сотрудниц в честь 8 Марта. Так, подарки дарят у 44% респондентов. Сокращение рабочего дня предусмотрено у 27% опрошенных, а выплата премий практикуется в 15% случаев. Дополнительный выходной день предоставляют 8% опрошенных. Другие способы поощрения отметили 11% участников исследования.
В опросе приняло участие 3,2 тыс. пользователей сервиса «Работа.ру» из всех регионов России.