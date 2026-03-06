Россияне назвали наиболее уместный подарок для коллег к 8 Марта

По данным аналитиков ЮMoney, в этом году в период с 24 февраля по 3 марта число покупок цветов и сопутствующих товаров выросло на 15% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, оборот в категории стал выше на 22%, средний чек увеличился на 7% и составил 6 128 рублей. Число покупок женских аксессуаров увеличилось вдвое, как и оборот, средний чек при этом снизился на 3% до 9 374 рублей. Число покупок печатных и аудиокниг выросло на 32%, оборот — на 24%, средний чек снизился на 6% и составил 213 рублей.