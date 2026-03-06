Ричмонд
Дмитриев: цена нефти поднимется выше $100 за баррель на следующей неделе

Глава РФПИ убежден, что подобное развитие ситуации было предсказуемым.

МОСКВА, 6 марта. /ТАСС/. Цены на нефть могут превысить отметку в $100 за баррель на следующей неделе. Такое мнение выразил спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

«Как и предсказывалось, уже на следующей неделе цена поднимется выше 100 долларов», — написал он в X.

По его словам, подобное развитие ситуации было предсказуемым.

Так Дмитриев прокомментировал рост цен на нефть на 20% за последние шесть дней на фоне эскалации ситуации на Ближнем Востоке.

