Дмитриев: цена нефти поднимется выше $100 за баррель на следующей неделе

МОСКВА, 6 марта. /ТАСС/. Цены на нефть могут превысить отметку в $100 за баррель на следующей неделе. Такое мнение выразил спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев.
«Как и предсказывалось, уже на следующей неделе цена поднимется выше 100 долларов», — написал он в X.
По его словам, подобное развитие ситуации было предсказуемым.
Так Дмитриев прокомментировал рост цен на нефть на 20% за последние шесть дней на фоне эскалации ситуации на Ближнем Востоке.
Узнать больше по теме
Кирилл Дмитриев: биография, карьера и влияние главы РФПИ в инвестиционном мире
Инвестор, гендиректор РФПИ, зампред Совета по инвестициям при Госдуме, Кирилл Дмитриев вошел в состав делегации в Саудовской Аравии, где прошли переговоры представителей США и России. Награды, карьера, личная жизнь финансиста — собрали самое важное из его биографии.Читать дальше