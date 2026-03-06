Ричмонд
«Аэрофлот» после жалоб пассажиров объяснил смену перевозчика на рейсах

Жители Приморья возмущены, что потеряли выбранные места в салоне, а с ними комфорт и уровень обслуживания.

Источник: Аргументы и факты

«Аэрофлот» ответил на жалобы приморских пассажиров о замене субсидированных рейсов Владивосток — Москва — Владивосток, заявив, что передал часть перелётов авиакомпаниям «Россия» и iFly, чтобы вывезти больше людей в периоды высокого спроса.

Компания на запрос «Вести: Приморье» сообщила, что перестановка бортов на этом направлении даёт возможность быстро наращивать количество кресел и ставить дополнительные рейсы, когда билеты разбирают особенно активно.

Также уточнили, что весной и летом на линии Владивосток — Москва будут работать сразу три оператора — «Аэрофлот», «Россия» и iFly, причём в отдельные дни из Приморья в столицу и обратно запланировано до шести вылетов, а основную часть перевозок в пиковые периоды, более 60%, по данным перевозчика, обеспечат лайнеры «Аэрофлота».

По оценке компании, такая схема с подключением дочерней «России» и партнёра iFly, который летает на самолётах по договору мокрого лизинга, должна добавить гибкости всей группе «Аэрофлот» и помочь сохранить для жителей Дальнего Востока возможность улететь в крупные города страны на фоне растущего спроса на внутренние перелёты.

Напомним, ранее жители Приморья, оформившие субсидированные билеты на рейсы «Аэрофлота», начали получать сообщения о том, что их перелёт выполнит другой авиаперевозчик, после чего многие пассажиры возмутились. Люди жаловались, что специально выбирали «Аэрофлот» из-за комфорта и сервиса и доплачивали за конкретные места в салоне, которые теперь оказались утеряны без компенсации.