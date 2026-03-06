«Аэрофлот» после жалоб пассажиров объяснил смену перевозчика на рейсах

Напомним, ранее жители Приморья, оформившие субсидированные билеты на рейсы «Аэрофлота», начали получать сообщения о том, что их перелёт выполнит другой авиаперевозчик, после чего многие пассажиры возмутились. Люди жаловались, что специально выбирали «Аэрофлот» из-за комфорта и сервиса и доплачивали за конкретные места в салоне, которые теперь оказались утеряны без компенсации.