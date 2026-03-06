Контроль за наймом самозанятых ужесточат в Новосибирске

Как пояснил заместитель министра труда и социальной защиты Дмитрий Платыгин, действующее законодательство уже запрещает бывшему работодателю в течение двух лет пользоваться услугами своих экс-сотрудников, оформивших статус самозанятых. Такая норма призвана предотвратить злоупотребления, когда компании пытаются экономить на страховых взносах, маскируя трудовые отношения. По словам представителя ведомства, если сотрудничество происходит напрямую, нарушение очевидно. Однако в ситуациях, где задействованы посредники — другие компании — выявить подмену гораздо сложнее. Именно для этих целей и был разработан новый индикатор. Предполагается, что он позволит трудовым инспекциям оперативнее фиксировать нарушения и восстанавливать права граждан.