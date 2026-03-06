Ричмонд
Контроль за наймом самозанятых ужесточат в Новосибирске

Министерство труда и социальной защиты разработало дополнительный инструмент для борьбы со схемами перевода сотрудников в статус самозанятых. На портале правительства был опубликован проект приказа, который вводит новый индикатор риска для системы федерального трудового надзора, позволяющий эффективнее выявлять случаи подмены трудовых отношений. Об этом сообщили в пресс-службе Минтруда РФ.

Источник: Сиб.фм

Согласно документу, сигнал для Роструда поступит в том случае, если более десяти человек, ранее имевших трудовые договоры с одной организацией, в следующем отчетном квартале переходят на гражданско-правовые отношения. При этом их среднемесячный доход должен превышать 25 тысяч рублей. Важно отметить, что индикатор сработает вне зависимости от того, продолжили эти граждане сотрудничество с прежним работодателем или стали оказывать услуги другой компании.

Как пояснил заместитель министра труда и социальной защиты Дмитрий Платыгин, действующее законодательство уже запрещает бывшему работодателю в течение двух лет пользоваться услугами своих экс-сотрудников, оформивших статус самозанятых. Такая норма призвана предотвратить злоупотребления, когда компании пытаются экономить на страховых взносах, маскируя трудовые отношения. По словам представителя ведомства, если сотрудничество происходит напрямую, нарушение очевидно. Однако в ситуациях, где задействованы посредники — другие компании — выявить подмену гораздо сложнее. Именно для этих целей и был разработан новый индикатор. Предполагается, что он позволит трудовым инспекциям оперативнее фиксировать нарушения и восстанавливать права граждан.

Новый индикатор станет уже десятым по счету в перечне и вторым, ориентированным на сферу самозанятости. В настоящее время Роструд имеет право инициировать проверку, если компания сотрудничает с более чем 35 самозанятыми более трёх месяцев, при условии что не менее 75% их дохода поступает от этой организации и в среднем превышает 35 тысяч рублей в месяц.

Ранее Сиб.фм сообщал о том, что среднемесячная номинальная заработная плата в Новосибирской области по итогам января-ноября 2025 года достигла 84 563 рублей.