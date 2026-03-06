«Уже на следующей неделе»: Дмитриев предрёк серьёзное ухудшение положения Запада

Уже на следующей неделе цена на нефть может подняться выше 100 долларов за баррель. Спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев в связи с этим оценил давление Запада на РФ с помощью энергетических ресурсов. Он назвал эффект обратным, а план — провальным. Так Кирилл Дмитриев написал в соцсети Х.