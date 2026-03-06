«Уже на следующей неделе»: Дмитриев предрёк серьёзное ухудшение положения Запада

Уже на следующей неделе цена на нефть может подняться выше 100 долларов за баррель. Спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев в связи с этим оценил давление Запада на РФ с помощью энергетических ресурсов. Он назвал эффект обратным, а план — провальным. Так Кирилл Дмитриев написал в соцсети Х.
Глава РФПИ предрек ухудшение положения Запада. Он назвал предсказуемым резкое повышение цен на нефть из-за обострения конфликта на Ближнем Востоке.
«Давление Запада на Россию с помощью энергетических ресурсов провалилось и имеет обратный эффект», — подчеркнул Кирилл Дмитриев.
К настоящему моменту нефть на лондонской бирже ICE подорожала еще на 6%. Цены стремятся к 100 долларам за баррель. Стоимость фьючерса на Brent превышает $86. Такое зафиксировано впервые с июля 2024 года.