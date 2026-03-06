Hurun: Китай обогнал США и стал лидером по числу долларовых миллиардеров

ГОНКОНГ, 6 марта. /ТАСС/. Китай вернул себе звание страны с самым большим числом людей, чье состояние превышает $1 млрд. Об этом свидетельствует отчет Hurun Global Rich List 2026, подготовленный китайской исследовательской компанией Hurun.
По этой информации, число миллиардеров в мире впервые превысило отметку 4 тыс., составив 4 020. Китай вновь стал страной, в которой живет больше всего таких людей — в прошлогоднем отчете он пропустил вперед США. По последним данным, КНР лидирует с 1 110 миллиардерами, что на 287 больше, чем было указано в прошлогоднем отчете. США на втором месте с 1 000 миллиардеров, что на 130 больше, чем годом ранее.
Хотя более 100 человек покинули список, общее число миллиардеров в мире увеличилось за год на 578, что стало новым мировым рекордом. Впервые в список миллиардеров вошли 726 новых участников, то есть каждый день в мире в среднем появлялось по 2 новых миллиардера. Из них 318 появились в Китае.
Индия занимает третье место с 308 миллиардерами, за ней следуют Германия (171), Великобритания (150) и Швейцария (114). Россия, по данным Hurun Global Rich List 2026, занимает седьмое место, в ней проживает 105 долларовых миллиардеров — на 16 больше, чем в отчете 2025 года. Среди городов по числу миллиардеров лидирует Нью-Йорк, где живет 146 таких людей, Москва в этом списке на девятом месте с 82 миллиардерами.