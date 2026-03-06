Hurun: Китай обогнал США и стал лидером по числу долларовых миллиардеров

По этой информации, число миллиардеров в мире впервые превысило отметку 4 тыс., составив 4 020. Китай вновь стал страной, в которой живет больше всего таких людей — в прошлогоднем отчете он пропустил вперед США. По последним данным, КНР лидирует с 1 110 миллиардерами, что на 287 больше, чем было указано в прошлогоднем отчете. США на втором месте с 1 000 миллиардеров, что на 130 больше, чем годом ранее.