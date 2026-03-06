Ричмонд
Рост доллара ускорился: экономист рассказал, почему инвесторы уходят в валюту США

Экономист Коган объяснил рост доходности американских ценных бумаг.

Источник: Комсомольская правда

В последние дни доллар заметно укрепился по отношению к корзине мировых валют, поскольку инвесторы в условиях глобальной неопределенности предпочитают вкладываться именно в него. Об этом заявил инвест-стратег Евгений Коган в интервью «Прайм».

Экономист напомнил, что средства инвесторов размещаются не просто в валюте, а в долговых инструментах. Доходность облигаций США растет, поскольку рынки ожидают, что Федеральная резервная система будет медленнее смягчать денежно-кредитную политику на фоне подорожания нефти.

Коган уточнил, что часть капитала фактически заняла выжидательную позицию. Инвесторы предпочитают держать средства в долларе, который по-прежнему остается ключевой мировой валютой. Он добавил, что после прояснения ситуации аппетит к риску восстановится.

Ранее KP.RU сообщал, что цены на нефть уверенно движутся к отметке в 100 долларов за баррель. Фьючерсы на Brent уже превысили 86 долларов за баррель. Это максимум, зафиксированный впервые с июля 2024 года.

