Государство нацелилось на омские земли с целью выявить их реальную стоимость

Омскую область в 2026 году ждет масштабная государственная кадастровая оценка всех категорий земель.

Источник: Комсомольская правда

Масштабная государственная кадастровая оценка коснется в Омской области земельных участков всех категорий. Собственникам порекомендовали уделять внимание актуальности и корректности сведений о своих участках.

С целью выявления реальной стоимости земель, Омскую область, в 2026 году, ждет масштабная государственная кадастровая оценка. Государственный учет коснется земельных участков всех категорий — от сельскохозяйственных угодий до земель, занятых коммерческими, производственными объектами. Масштабную проверку реальной стоимости омской земли объяснили в министерстве имущества Омской области: определяемая по ее результатам кадастровая стоимость, станет налоговой базой для расчета земельного налога. Также в ведомстве уточнили, собственникам омских земель необходимо проверить актуальность и корректность сведений о своих участках в Едином государственном реестре недвижимости.