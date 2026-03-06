Государство нацелилось на омские земли с целью выявить их реальную стоимость

С целью выявления реальной стоимости земель, Омскую область, в 2026 году, ждет масштабная государственная кадастровая оценка. Государственный учет коснется земельных участков всех категорий — от сельскохозяйственных угодий до земель, занятых коммерческими, производственными объектами. Масштабную проверку реальной стоимости омской земли объяснили в министерстве имущества Омской области: определяемая по ее результатам кадастровая стоимость, станет налоговой базой для расчета земельного налога. Также в ведомстве уточнили, собственникам омских земель необходимо проверить актуальность и корректность сведений о своих участках в Едином государственном реестре недвижимости.