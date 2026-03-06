В Госдуме высказались о переводе пенсий в цифровые рубли: что планируют власти

Масштабное внедрение цифрового рубля в бюджетную систему и банковскую сферу России началось с 1 января этого года. С этого времени цифровой рубль стал доступен для платежей в бюджеты и переводов средств федеральным учреждениям. С 1 июля 2027 года возможности будут расширены.