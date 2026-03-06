Ричмонд
В Госдуме высказались о переводе пенсий в цифровые рубли: что планируют власти

Депутат Нилов: В России не намерены полностью переводить пенсии в цифровые рубли.

Источник: Комсомольская правда

В России не планируется полностью переводить пенсии в цифровые рубли. Об этом в интервью РИА Новости заявил депутат Госдумы Ярослав Нилов.

Третья форма национальной валюты, отметил парламентарий, это только альтернатива и дополнительная возможность. И вообще на данном этапе пользование цифровым рублем находится на этапе эксперимента.

К тому же, следует уважать привычки старшего поколения, учитывать их цифровую грамотность и позицию, добавил Ярослав Нилов.

Масштабное внедрение цифрового рубля в бюджетную систему и банковскую сферу России началось с 1 января этого года. С этого времени цифровой рубль стал доступен для платежей в бюджеты и переводов средств федеральным учреждениям. С 1 июля 2027 года возможности будут расширены.

Накануне глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина отметила, что внедрение цифрового рубля в России продолжается в соответствии с намеченным графиком. Весь базовый функционал перевода, платежи — работает, и построена многоуровневая защита платформы цифрового рубля от киберугроз.

