В Госдуме высказались о переводе пенсий в цифровые рубли: что планируют власти

В России не планируется полностью переводить пенсии в цифровые рубли. Об этом в интервью РИА Новости заявил депутат Госдумы Ярослав Нилов.
Третья форма национальной валюты, отметил парламентарий, это только альтернатива и дополнительная возможность. И вообще на данном этапе пользование цифровым рублем находится на этапе эксперимента.
К тому же, следует уважать привычки старшего поколения, учитывать их цифровую грамотность и позицию, добавил Ярослав Нилов.
Масштабное внедрение цифрового рубля в бюджетную систему и банковскую сферу России началось с 1 января этого года. С этого времени цифровой рубль стал доступен для платежей в бюджеты и переводов средств федеральным учреждениям. С 1 июля 2027 года возможности будут расширены.
Накануне глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина отметила, что внедрение цифрового рубля в России продолжается в соответствии с намеченным графиком. Весь базовый функционал перевода, платежи — работает, и построена многоуровневая защита платформы цифрового рубля от киберугроз.