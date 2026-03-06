Депутат Чаплин разъяснил новые правила продажи маркированных товаров с 1 апреля

МОСКВА, 6 марта. /ТАСС/. Усиленный разрешительный режим продажи маркированных товаров вступает в силу с 1 апреля 2026 года. Если надзорные органы признают недействительными сертификаты или декларации о соответствии, реализация такой продукции будет автоматически заблокирована системой «Честный знак» — это напрямую защитит потребителей от покупки товаров, качество и безопасность которых не подтверждены документально. Об этом сообщил ТАСС член комитета Госдумы по бюджету и налогам Никита Чаплин («Единая Россия»).
«Новые правила распространяются на широкий перечень товаров, включая духи и туалетную воду, пиво и напитки на его основе, обувь, упакованную воду и шины, и теперь при попытке продажи товара с проблемными документами касса просто не пробивает такую позицию. Механизм блокировки основан на интеграции системы маркировки с государственными реестрами Росаккредитации и Роспотребнадзора, и если разрешительный документ аннулирован, приостановлен или признан недействительным по результатам проверок, информация об этом мгновенно поступает в “Честный знак”, после чего оборот такой продукции становится невозможен на всех этапах — от оптового склада до розничной полки», — пояснил он.
Такие меры стали ответом на многочисленные случаи выявления фальсифицированных сертификатов, когда продукция ввозилась по документам без реальных испытаний, и теперь использование формально действующего, но не подтвержденного фактическими исследованиями сертификата не позволит легально реализовать товар, указал депутат.
«Обращаю внимание, что аналогичные проверки с 1 марта 2026 года уже начали действовать при вводе товаров в оборот для производителей и импортеров, а с 1 апреля блокировки распространяются именно на стадию розничной продажи, что создает для покупателя дополнительный уровень защиты непосредственно в магазине», — подчеркнул парламентарий.
Для потребителя это изменение означает существенное снижение рисков: если товар лежит на полке и продается через кассу, значит, его сертификаты действующие и соответствие требованиям технических регламентов подтверждено, что особенно важно для таких чувствительных категорий, как обувь, шины, влияющие на безопасность, и парфюмерно-косметическая продукция, контактирующая с кожей, считает Чаплин. «Усиление разрешительного режима — это продолжение системной работы государства по очищению рынка от опасной и контрафактной продукции, и гражданам теперь не нужно самостоятельно проверять документы, поскольку система делает это автоматически в момент покупки», — отметил депутат.