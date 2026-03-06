Ричмонд
Экспорт российских полуфабрикатов из стали в ЕС вырос на 7% в 2025 году

По данным исследования лаборатории международной торговли Института Гайдара, объем поставок достиг $1,8 млрд.

МОСКВА, 6 марта. /ТАСС/. Поставки российских полуфабрикатов из стали в Евросоюз по итогам 2025 года увеличились на 7% и достигли $1,8 млрд. Об этом говорится в данных исследования лаборатории международной торговли Института Гайдара (есть в распоряжении ТАСС).

«При этом, несмотря на усиление санкционного давления, по отдельным неэнергетическим позициям зафиксирован рост: увеличились поставки полуфабрикатов из стали (1,8 млрд долл., +7%)», — говорится в материалах.

Помимо этого, поставки никелевого сырья в ЕС выросли на 5% — до $0,73 млрд, что в первую очередь связано с ценовым фактором. При этом поставки первичного алюминия составили $0,85 млрд (снижение на 1%).

Одновременно с этим зафиксировано сокращение поставок платины и металлов платиновой группы в США — до $0,73 млрд что на 16% ниже показателей предыдущего года.

