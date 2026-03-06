Экспорт российских полуфабрикатов из стали в ЕС вырос на 7% в 2025 году

МОСКВА, 6 марта. /ТАСС/. Поставки российских полуфабрикатов из стали в Евросоюз по итогам 2025 года увеличились на 7% и достигли $1,8 млрд. Об этом говорится в данных исследования лаборатории международной торговли Института Гайдара (есть в распоряжении ТАСС).