В России с 2028 года начнет действовать ГОСТ на безалкогольные напитки

В нормативе будут указаны требования к сырью, упаковке и маркировке, уточнили в Росстандарте.

МОСКВА, 6 марта. /ТАСС/. Росстандарт утвердил новый ГОСТ на безалкогольные напитки, требования которого вступят в силу с 1 января 2028 года, сообщается на сайте ведомства.

Уточняется, что стандарт распространяется на безалкогольные напитки, за исключением специализированных безалкогольных напитков, тонизирующих (в том числе энергетических) напитков, напитков брожения и квасов.

Согласно документу, ГОСТ утверждает органолептические характеристики, а также физико-химические требования к показателям, которым должны соответствовать безалкогольные напитки. Также указываются требования к сырью, используемому для их изготовления, упаковке и маркировке.

Стандарт был разработан Союзом производителей соков, воды и напитков (Союзнапитки) при участии Всероссийского научно-исследовательского института пивоваренной, безалкогольной и винодельческой промышленности — филиала Федерального государственного бюджетного научного учреждения «Федеральный научный центр пищевых систем им. В. М. Горбатова» РАН.