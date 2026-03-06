В России с 2028 года начнет действовать ГОСТ на безалкогольные напитки

МОСКВА, 6 марта. /ТАСС/. Росстандарт утвердил новый ГОСТ на безалкогольные напитки, требования которого вступят в силу с 1 января 2028 года, сообщается на сайте ведомства.
Уточняется, что стандарт распространяется на безалкогольные напитки, за исключением специализированных безалкогольных напитков, тонизирующих (в том числе энергетических) напитков, напитков брожения и квасов.
Согласно документу, ГОСТ утверждает органолептические характеристики, а также физико-химические требования к показателям, которым должны соответствовать безалкогольные напитки. Также указываются требования к сырью, используемому для их изготовления, упаковке и маркировке.
Стандарт был разработан Союзом производителей соков, воды и напитков (Союзнапитки) при участии Всероссийского научно-исследовательского института пивоваренной, безалкогольной и винодельческой промышленности — филиала Федерального государственного бюджетного научного учреждения «Федеральный научный центр пищевых систем им. В. М. Горбатова» РАН.