Южноуральцы страхуют имущество перед началом паводка

Как сообщили в страховой компании ВСК, для каждого объекта может быть установлен свой страховой тариф или единый тариф на все объекты. Тариф — это цена страхового полиса, которая обозначается в процентах. На него может влиять материал, из которого построен дом (например, брус или кирпич), наличие или отсутствие печи, формат проживания — постоянное или временное, а также набор рисков и периода страхования.