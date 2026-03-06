Южноуральцы страхуют имущество перед началом паводка

Паводки и подтопления остаются одними из самых опасных природных явлений для владельцев частных домов и дач. Разливы рек из-за резкого таяния снега и обильных осадков способны в короткие сроки нанести серьезный ущерб. В страховых компаниях, работающих в Челябинской области, отмечают, что отдельной страховки от паводка не существует, но есть иные программы для финансовой защиты имущества. Корреспондент ИА «Первое областное» выяснил, как застраховать дом от большой воды, чтобы в случае ЧС получить выплаты.
Оформить страховку заранее
Подтопления и наводнения, как правило, входят в стандартный пакет по страхованию имущества в рамках риска «стихийные бедствия».
«Риски повреждения дома из-за природных явлений, включая паводки и половодья, входят в классические программы по страхованию имущества граждан. Наша компания занимается этим с 1921 года. Ущерб от стихии, кстати, один из самых частых страховых случаев с жильем в принципе: около 60% всех обращений по имуществу связаны именно с этим», — пояснил директор филиала Росгосстраха в Челябинской области Игорь Кучиц.
По его словам, стоимость полиса складывается из нескольких факторов, из них два основных: выбранной собственником жилья страховой суммы (оценка дома) и набора рисков. Важно понимать, что размер выплаты напрямую зависит от суммы, на которую застраховано имущество. Если собственник занижает стоимость дома ради экономии на полисе, то и компенсация при ущербе будет такой же заниженной.
Важный момент: когда в регионе уже объявили режим ЧС в связи с паводком, вероятность наводнения перестает быть случайностью — она стремится к 100%. Формально, если человек заключит договор в тот момент, когда вода начала подступать к дому, такое событие не является страховым случаем.
Как правило, уже в феврале страховые компании отмечают наплыв клиентов, желающих застраховать свое имущество из-за риска подтоплений.
Компенсируют ущерб миллионами
В Челябинской области сильный паводок в последний раз фиксировался в 2024 году. К страховщикам тогда поступило много заявлений, самая большая выплата составила почти 2,6 миллиона рублей. Некоторые компании упрощают процесс компенсационных выплат.
«Недавно мы ввели новый, упрощенный процесс урегулирования для небольших убытков. Клиенты могут не дожидаться экспертов, не собирать справки и официальные бумаги — в специальном приложении фотографируют повреждения и получают выплату», — уточнили в компании «Югория».
При классическом (не упрощенном процессе) урегулировании убытка необходим стандартный перечень документов, например справка или заключение подразделения МЧС с подтверждением факта наличия природного явления. При упрощенном урегулировании необходимости в предоставлении документов нет.
Как сообщили в страховой компании ВСК, для каждого объекта может быть установлен свой страховой тариф или единый тариф на все объекты. Тариф — это цена страхового полиса, которая обозначается в процентах. На него может влиять материал, из которого построен дом (например, брус или кирпич), наличие или отсутствие печи, формат проживания — постоянное или временное, а также набор рисков и периода страхования.
Для каждого объекта страхования устанавливается своя страховая сумма — это максимальная сумма, которую клиент получит при наступлении страхового случая. Стоимость полиса в рублях получается путем умножения страхового тарифа на страховую сумму.
«Например, страховая сумма по брусовому дому — 5 миллионов рублей, тариф — 0,3%. Стоимость полиса или страховая премия будет 15 000 рублей. Если дом полностью сгорит, то в данном случае клиент сможет получить всю страховую сумму», — рассказали в ВСК.
Как сообщил управляющий директор «Ренессанс страхования» Артем Искра, обычно базовый пакет рисков по страхованию такой:
• пожар,
• удар молнии,
• взрыв,
• противоправные действия третьих лиц (в том числе кражи),
• стихийные бедствия,
• залив жидкостью,
• механические воздействия (например, падение дерева).
«Стоимость страхования деревянной дачи стоимостью 2 миллиона рублей составит примерно 12 000 рублей в год, кирпичного коттеджа стоимостью 8 миллионов рублей — 20 000−25 000 рублей в год. Минимальная страховая сумма для загородного дома, как правило, составляет 1 миллион рублей», — сказал Артем Искра.
Страхование недвижимости во время паводка — это разумная мера предосторожности. Оно позволяет минимизировать финансовые потери, сохранить стабильность бюджета семьи.