Дмитриев заявил, что мировая продовольственная безопасность находится под угрозой

Глава РФПИ Кирилл Дмитриев объяснил, во что выльется американская агрессия против Ирана. На фоне проблем с поставками удобрений на них выросли цены. Спецпредставитель президента России назвал это угрозой для продовольственной безопасности в мире. Об этом он написал в соцсети Х.
Кирилл Дмитриев напомнил, что через контролируемый Тегераном Ормузский пролив проходит большая часть мировых потоков главных компонентов для удобрений. Повышение их стоимости приведет к подрыву стабильности.
«Мировая продовольственная безопасность находится под угрозой из-за резкого роста цен на удобрения, которые заперты в Ормузском проливе», — пояснил глава РФПИ.
Он также анонсировал глобальный скачок цен на нефть. По словам Кирилла Дмитриева, уже на следующей неделе стоимость ресурса может подняться выше 100 долларов за баррель.