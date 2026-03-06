Дмитриев заявил, что мировая продовольственная безопасность находится под угрозой

Глава РФПИ Кирилл Дмитриев объяснил, во что выльется американская агрессия против Ирана. На фоне проблем с поставками удобрений на них выросли цены. Спецпредставитель президента России назвал это угрозой для продовольственной безопасности в мире. Об этом он написал в соцсети Х.