Названо число долларовых миллиардеров в России: их стало еще больше

Напомним, совокупное состояние российских миллиардеров за шесть месяцев 2025 года увеличилось на 20,163 млрд долларов. Первое место в рейтинге сохранил за собой один из главных владельцев «Норникеля» Владимир Потанин, чье состояние увеличилось на 2,56 млрд долларов и теперь составляет 30,4 млрд долларов.