Названо число долларовых миллиардеров в России: их стало еще больше

Hurun: число долларовых миллиардеров в России увеличилось до 105 человек.

Источник: Комсомольская правда

За минувший год в России появились 16 новых долларовых миллиардеров и теперь их число составляет 105 человек. Об этом говорится в докладе китайской исследовательской организации «Хужунь» (Hurun Research Institute).

Всего в мире количество долларовых миллиардеров превышает четыре тысячи человек. В этом рейтинге Россия оказалась на седьмом месте. Общее состояние 105 российских миллиардеров достигло 493 миллиарда долларов.

Напомним, совокупное состояние российских миллиардеров за шесть месяцев 2025 года увеличилось на 20,163 млрд долларов. Первое место в рейтинге сохранил за собой один из главных владельцев «Норникеля» Владимир Потанин, чье состояние увеличилось на 2,56 млрд долларов и теперь составляет 30,4 млрд долларов.

