«Авито Путешествия» назвал топ городов и регионов по спросу на посуточное жилье

МОСКВА, 6 марта. /ТАСС/. Московский регион, Краснодарский край и Санкт-Петербург стали лидерами по спросу на посуточную аренду жилья этой зимой. При этом активнее всего интерес рос к регионам Дальнего Востока, сообщили ТАСС аналитики «Авито Путешествия».
«Зимой 2025/26 больше всего посуточных квартир россияне забронировали в Москве и Московской области, Краснодарском крае, Санкт-Петербурге и Ленинградской области, Республике Татарстан и Свердловской области», — говорится в материалах.
Отмечается, что по сравнению с прошлой зимой активнее всего интерес рос к регионам Дальнего Востока. Так, в Сахалинской области посуточно сняли на 18% квартир больше, в Приморском крае — на 18%, в Амурской области — на 11%, в Магаданской области — на 9%.
Согласно исследованию, самые доступные цены на посуточные квартиры среди топ-15 популярных регионов — в Башкортостане (2 700 рублей за ночь в среднем), Иркутский области (2 800 рублей), Самарской и Челябинской областях (2 900 рублей в каждом регионе). Кроме того, относительно невысокие ставки в Тюменской, Новосибирской и Ростовской областях (по 3 100 рублей), а также Свердловской области (3 200 рублей).
В среднем россияне останавливались в посуточных квартирах вдвоем на две ночи. Как и зимой 2025 года, жилье путешественники в среднем бронировали за шесть дней до поездки.