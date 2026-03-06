В Иркутске обсудили сейсмическую безопасность строительного комплекса

Организаторами выступили Российская инженерная академия, ЦНИИСК имени Кучеренко, Российская ассоциация по сейсмостойкому строительству и защите от природных и техногенных воздействий, АО СОГАЗ и Союз строителей Иркутской области.
Участниками заседания стали заместитель председателя правительства Иркутской области Александр Галкин, заместитель мэра — председатель комитета по градостроительной политике администрации Иркутска Евгений Харитонов, депутаты Законодательного собрания Андрей Распутин и Виктор Побойкин, директор ЦНИИСК имени Кучеренко Иван Ведяков, вице-президент РАСС Александр Бубис, президент Союза строителей Иркутской области Виктор Ильичев, представители МЧС, Госэкспертизы, строительных и страховых компаний.
Цель встречи — разработка типовых механизмов привлечения страхового рынка к обеспечению сейсмической безопасности, которые можно использовать и в других регионах России, сообщает пресс-служба администрации Иркутска. Участники обсудили итоги сотрудничества Иркутской области и ЦНИИСК, а также модели страхования ответственности проектировщиков, застройщиков и владельцев зданий.
Отдельное внимание уделили состоянию жилого фонда. По словам Александра Галкина, в регионе около 1280 домов серии 1−335, построенных в советский период, а общее число зданий того времени превышает 7 тысяч. Они требуют планового вывода из эксплуатации, реконструкции или капремонта.
«Тема очень серьезная и важная не только для Иркутской области, но и для всех регионов, находящихся в зоне высокой сейсмической активности. Таких субъектов минимум 21. Жилой и коммерческий фонд на этих территориях рано или поздно столкнется с проблемой дефицита сейсмостойкости. Даже новые объекты, построенные по всем нормам, достигнут возраста, требующего принятия решений. Необходимо составлять планы и реализовать их — выводить из эксплуатации, реконструировать, доводить до требований безопасности», — отметил Александр Галкин.
«В Иркутске остро стоит вопрос домов, имеющих дефицит сейсмостойкости. Сегодня их более 260. Надеюсь, совместная работа с НИИСКом и правительством региона даст результаты, и мы увидим четкий алгоритм действий», — подчеркнул Евгений Харитонов.
По итогам круглого стола участники сформулировали предложения в адрес Президента РФ, правительства, Минстроя, Госдумы, ЦБ и других ведомств. Среди ключевых инициатив — введение стандартов страхования профессиональной ответственности проектировщиков и специалистов, создание нормативной базы для государственного участия в страховании от землетрясений и стандартизация всех стройматериалов, применяемых в сейсмоактивных зонах.