ФАС предложила ограничить повышающие тарифы такси

В России могут ограничить рост цен на такси во время плохой погоды и чрезвычайных ситуаций.

В России могут ограничить рост цен на такси во время плохой погоды и чрезвычайных ситуаций. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на ответ Минтранса депутату Госдумы Ярославу Нилову.

Речь идет о повышающем коэффициенте, который агрегаторы используют при высоком спросе на поездки. Сейчас его размер может сильно различаться в разных регионах и иногда увеличивает стоимость поездки в несколько раз.

По данным Федеральной антимонопольной службы, в отдельных городах коэффициент может достигать трехкратного значения и даже выше. Это заметно повышает итоговую цену поездки.

В ФАС отмечают, что такой механизм изначально нужен для балансировки спроса и предложения. Когда спрос резко растет, цена повышается, чтобы привлечь больше водителей на линию.

Однако в службе считают, что действующие значения коэффициента могут слишком сильно увеличивать стоимость поездок. Поэтому там предлагают рассмотреть возможность регулирования таких тарифов.

В ФАС также указали, что на рынке агрегаторов доминирует одна компания, которая работает сразу через несколько сервисов.

Минтранс сообщил, что готов участвовать в обсуждении возможных изменений законодательства. Этот вопрос могут рассмотреть на площадке комитета Госдумы по транспорту.

Техника и запчасти могут резко вырасти в цене в России из-за Ирана.

