В Росстате назвали отрасль с самым высоким ростом средних зарплат за год

У производителей одежды и мебели доход увеличился более чем на 20%, следует из данных статистики.

МОСКВА, 6 марта. /ТАСС/. Самый высокий рост средних зарплат зафиксирован у производителей одежды и мебели. Их доход за год увеличился более чем на 20%, следует из статистики Росстата, которую изучил ТАСС.

«Среднемесячная начисленная заработанная плата работников организаций (без выплат социального характера) по видам экономической деятельности: производство одежды — 63 434 рублей, производство мебели — 71 487 рублей», — указывается в сообщении.

Рост средних зарплат в данных отраслях экономики по сравнению с декабрем 2024 года составил более 20%, следует из данных статистики.

Средняя зарплата производителей прочих готовых изделий выросла на 17%. Сотрудники, отвечающие за деятельность по операциям с недвижимым имуществом, получили зарплату, увеличившуюся за год на 16%.