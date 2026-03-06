В Росстате назвали отрасль с самым высоким ростом средних зарплат за год

МОСКВА, 6 марта. /ТАСС/. Самый высокий рост средних зарплат зафиксирован у производителей одежды и мебели. Их доход за год увеличился более чем на 20%, следует из статистики Росстата, которую изучил ТАСС.
«Среднемесячная начисленная заработанная плата работников организаций (без выплат социального характера) по видам экономической деятельности: производство одежды — 63 434 рублей, производство мебели — 71 487 рублей», — указывается в сообщении.
Рост средних зарплат в данных отраслях экономики по сравнению с декабрем 2024 года составил более 20%, следует из данных статистики.
Средняя зарплата производителей прочих готовых изделий выросла на 17%. Сотрудники, отвечающие за деятельность по операциям с недвижимым имуществом, получили зарплату, увеличившуюся за год на 16%.