Стало известно, сколько в Иркутской области законно работающих рынков

По данным Иркутскстата, на конец 2025 года в Приангарье официально работали только четыре розничных рынка, имеющих разрешение на деятельность. Общее количество оборудованных торговых мест на них составило 655, причем примерно 80% занято индивидуальными предпринимателями и фермерами.
«В регионе функционируют сельскохозяйственные и универсальные рынки, их доля по числу торговых мест составляет 32% и 68% соответственно. Всего оборудовано 655 мест для продавцов, в основном (каждые четыре места из пяти) они заняты индивидуальными предпринимателями, фермерами и частными лицами», — пишет snews.ru.
В основном на рынках торгуют продуктами. Лидируют мясо и птица (16,6% мест), молочная продукция (13,9%), а также фрукты, овощи и бакалея.
Загрузка рынков неравномерная. Так, если универсальные заняты на 85,7%, то сельскохозяйственные — лишь наполовину. В среднем за день четвертого квартала одно торговое место приносило продавцу 17,1 тысячи рублей выручки.
