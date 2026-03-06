A Revista: Бразилии было бы выгодно соглашение с РФ по ядерной энергии

При этом, отмечает A Revista, наращивание технологического партнерства двух стран выходит далеко за рамки выработки электроэнергии. Оно может охватить ядерную медицину, создание новых исследовательских реакторов и цифровизацию промышленности. Для Бразилии взаимодействие с госкорпорацией «Росатом» откроет доступ к наукоемким решениям, которые ранее были недоступны из-за зависимости от западных поставщиков — США, Германии и Франции.