A Revista: Бразилии было бы выгодно соглашение с РФ по ядерной энергии

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 6 марта. /ТАСС/. Заключение соглашения о стратегическом партнерстве в ядерной сфере с Россией позволило бы Бразилии совершить технологический рывок и устранить структурные барьеры в национальной экономике. С такой оценкой выступили обозреватели местного издания A Revista.
По их мнению, власти южноамериканской республики рассматривают опыт РФ в сфере ядерной энергетики как ключ к обретению технологического суверенитета. В частности, в Бразилиа проявляют большой интерес к российской технологии малых модульных реакторов, которые способны решить проблему энергоснабжения в удаленных регионах страны.
При этом, отмечает A Revista, наращивание технологического партнерства двух стран выходит далеко за рамки выработки электроэнергии. Оно может охватить ядерную медицину, создание новых исследовательских реакторов и цифровизацию промышленности. Для Бразилии взаимодействие с госкорпорацией «Росатом» откроет доступ к наукоемким решениям, которые ранее были недоступны из-за зависимости от западных поставщиков — США, Германии и Франции.
Эксперты, на которых ссылается портал, указывают, что российско-бразильское ядерное сотрудничество является взаимовыгодным и критически важным для структурной перестройки экономики южноамериканской республики, особенно в сферах агробизнеса и машиностроения.
Ранее, 5 февраля, в Бразилиа с визитом находился премьер-министр РФ Михаил Мишустин, который совместно с вице-президентом Бразилии Жералду Алкмином провел VIII заседание комиссии высокого уровня по сотрудничеству двух стран. Как отмечалось в совместном заявлении сторон по итогам встречи, Москва и Бразилиа видят большой потенциал для взаимодействия в перспективных и наукоемких сферах, включая медицину и химическую промышленность.