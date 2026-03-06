«Втюхивают букетики за несколько тысяч»: В Госдуме призвали найти управу на зарвавшихся продавцов цветов

Федеральной антимонопольной службе необходимо заняться урегулированием цен на цветы. Без вмешательства ведомства сделать это невозможно. Об этом в интервью ТАСС заявил председатель партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов.
«Без вмешательства государства в лице Федеральной антимонопольной службы ничего хорошего не будет. Давным-давно нужно просыпаться и действовать», — сказал политик.
Политик обратил внимание, что цены на цветы начали расти еще неделю назад. И сейчас один тюльпан стоит 300 рублей. А с приближением 8 Марта продавцы и вовсе откровенно спекулируют.
«Людям втюхивают, я называю вещи своими именами, небольшие букетики за несколько тысяч рублей», — подчеркнул политик, призвав навести в этом сегменте экономики порядок, которого сейчас никто не видит.
Напомним, еще в прошлом году цены на тюльпаны в России значительно выросли и почти сравнялись со стоимостью роз. По данным РБК, в феврале 2025 года один тюльпан в составе монобукета или при покупке поштучно стоил в среднем 231,3 рубля. Для сравнения, цена одной розы составила 248,6 рубля.
До этого эксперты объясняли 11-процентный рост цен на цветы подорожавшим газом и ростом зарплат.