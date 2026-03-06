«Втюхивают букетики за несколько тысяч»: В Госдуме призвали найти управу на зарвавшихся продавцов цветов

Напомним, еще в прошлом году цены на тюльпаны в России значительно выросли и почти сравнялись со стоимостью роз. По данным РБК, в феврале 2025 года один тюльпан в составе монобукета или при покупке поштучно стоил в среднем 231,3 рубля. Для сравнения, цена одной розы составила 248,6 рубля.