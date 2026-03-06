Замдиректорам школ Башкирии с 1 марта повысили зарплату

Глава Башкирии Радий Хабиров подписал указ, направленный на усиление профилактики деструктивного поведения среди школьников. Согласно документу, Министерству просвещения республики поручили официально закрепить за заместителями директоров по воспитательной работе функции ответственных за это направление и разработать для них соответствующие должностные инструкции.
Ключевым нововведением станут денежные выплаты. С 1 марта этого года замдиректорам школ, относящихся к первой и второй категориям антитеррористической защищенности, назначат ежемесячную надбавку в размере 30 тысяч рублей. При этом на сумму доплаты будет начисляться уральский коэффициент (15%). Для получения выплат специалистам предстоит выполнять утвержденный перечень показателей эффективности.