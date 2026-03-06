Замдиректорам школ Башкирии с 1 марта повысили зарплату

Ключевым нововведением станут денежные выплаты. С 1 марта этого года замдиректорам школ, относящихся к первой и второй категориям антитеррористической защищенности, назначат ежемесячную надбавку в размере 30 тысяч рублей. При этом на сумму доплаты будет начисляться уральский коэффициент (15%). Для получения выплат специалистам предстоит выполнять утвержденный перечень показателей эффективности.